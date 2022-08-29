Терапевт Ледовский рассказал, что употребление моркови полезно для кожи

Терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский рассказал, что витамины, содержащиеся в моркови, полезны для сердца, зрения, кожи и иммунной системы.

Морковь богата витаминами, особенно витамином А (ретинолом), антиоксидантами и минералами, в том числе калием, фосфором и железом, сообщил специалист в беседе с URA.RU.

«Из-за этого морковь считается полезной для сердца, кожи, зрения, иммунной системы. Витамин А жирорастворимый, поэтому для его усвоения желательно есть морковь с жирными продуктами, например, с мясом или растительными маслами», — подчеркнул Ледовский.

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