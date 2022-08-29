военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Терапевт Ледовский рассказал, что употребление моркови полезно для кожи

Короткая ссылка
Терапевт, руководитель проектной группы медицинского факультета университета «Синергия» Владислав Ледовский рассказал, что витамины, содержащиеся в моркови, полезны для сердца, зрения, кожи и иммунной системы.
Терапевт Ледовский рассказал, что употребление моркови полезно для кожи
  • Gettyimages.ru

Морковь богата витаминами, особенно витамином А (ретинолом), антиоксидантами и минералами, в том числе калием, фосфором и железом, сообщил специалист в беседе с URA.RU.

«Из-за этого морковь считается полезной для сердца, кожи, зрения, иммунной системы. Витамин А жирорастворимый, поэтому для его усвоения желательно есть морковь с жирными продуктами, например, с мясом или растительными маслами», — подчеркнул Ледовский.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Nation News назвала некоторые продукты, которые способствуют укреплению здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить