В Подмосковье рассказали о доплатах для педагогов самых успешных школ
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Об этом сообщает телеканал «360».
Как напомнила вице-губернатор Ирина Каклюгина, по итогам года в регионе не осталось ни одной школы в «красной зоне».
«Кроме того, количество школ в «зелёной зоне» у нас составляет 49%, то есть каждая вторая школа Московской области показывает высокий образовательный результат», — отметила она.
По её словам, директора школ получают доплаты, если образовательное учреждение находится в «зелёной зоне» три года подряд. Также предусмотрена доплата, если школа попала в «зелёную зону» впервые.
С сентября в Подмосковье предусмотрели доплату педагогам — учителям школ из «зелёной зоны».
«Мы предусмотрели гранты. Максимальный грант на школу составляет 20 млн рублей. В среднем по школам «зелёной зоны» он составит 4,5 млн рублей», — добавила Каклюгина.
Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.