военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Подмосковье рассказали о доплатах для педагогов самых успешных школ

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о доплатах для педагогов самых успешных школ.
В Подмосковье рассказали о доплатах для педагогов самых успешных школ
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила вице-губернатор Ирина Каклюгина, по итогам года в регионе не осталось ни одной школы в «красной зоне».

«Кроме того, количество школ в «зелёной зоне» у нас составляет 49%, то есть каждая вторая школа Московской области показывает высокий образовательный результат», — отметила она.

По её словам, директора школ получают доплаты, если образовательное учреждение находится в «зелёной зоне» три года подряд. Также предусмотрена доплата, если школа попала в «зелёную зону» впервые.

С сентября в Подмосковье предусмотрели доплату педагогам — учителям школ из «зелёной зоны».

«Мы предусмотрели гранты. Максимальный грант на школу составляет 20 млн рублей. В среднем по школам «зелёной зоны» он составит 4,5 млн рублей», — добавила Каклюгина.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить