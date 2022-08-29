В Подмосковье рассказали о доплатах для педагогов самых успешных школ

В Московской области рассказали о доплатах для педагогов самых успешных школ.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как напомнила вице-губернатор Ирина Каклюгина, по итогам года в регионе не осталось ни одной школы в «красной зоне».

«Кроме того, количество школ в «зелёной зоне» у нас составляет 49%, то есть каждая вторая школа Московской области показывает высокий образовательный результат», — отметила она.

По её словам, директора школ получают доплаты, если образовательное учреждение находится в «зелёной зоне» три года подряд. Также предусмотрена доплата, если школа попала в «зелёную зону» впервые.

С сентября в Подмосковье предусмотрели доплату педагогам — учителям школ из «зелёной зоны».

«Мы предусмотрели гранты. Максимальный грант на школу составляет 20 млн рублей. В среднем по школам «зелёной зоны» он составит 4,5 млн рублей», — добавила Каклюгина.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.