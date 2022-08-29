Бочкарёв: самый длинный эскалатор на станции БКЛ «Сокольники» прошёл испытания
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«На данный момент строителям осталось произвести обкатку двух из пяти эскалаторов в вестибюле №1. Полное завершение испытательных работ на подъёмных механизмах станции планируется к концу текущего месяца», — сказал Бочкарёв.
На станции предусмотрено два подземных вестибюля, размещённых под Сокольнической площадью.
«Всего на станции «Сокольники» БКЛ смонтировано 16 подъёмных механизмов: в вестибюле №1 — десять, вестибюле №2 — шесть. Их подъём варьируется от 7,4 до 15 м», — отметил Бочкарёв.
Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал, что на станции продолжаются архитектурно-отделочные работы.
«К окончанию подходят отделочные работы в технических помещениях, на платформенном участке архитектурная отделка выполнена на 90%, общая площадь которой достигла 28 157 кв. м», — добавил Жуков.
По его словам, в активной стадии находятся пусконаладочные работы инженерных систем на станционном комплексе.