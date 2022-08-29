Бочкарёв: самый длинный эскалатор на станции БКЛ «Сокольники» прошёл испытания

Строители завершили испытания самой длинной эскалаторной ленты на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии Московского метрополитена, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На данный момент строителям осталось произвести обкатку двух из пяти эскалаторов в вестибюле №1. Полное завершение испытательных работ на подъёмных механизмах станции планируется к концу текущего месяца», — сказал Бочкарёв.

На станции предусмотрено два подземных вестибюля, размещённых под Сокольнической площадью.

«Всего на станции «Сокольники» БКЛ смонтировано 16 подъёмных механизмов: в вестибюле №1 — десять, вестибюле №2 — шесть. Их подъём варьируется от 7,4 до 15 м», — отметил Бочкарёв.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал, что на станции продолжаются архитектурно-отделочные работы.

«К окончанию подходят отделочные работы в технических помещениях, на платформенном участке архитектурная отделка выполнена на 90%, общая площадь которой достигла 28 157 кв. м», — добавил Жуков.

По его словам, в активной стадии находятся пусконаладочные работы инженерных систем на станционном комплексе.