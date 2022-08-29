военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стоматолог Антонов посоветовал делать профчистку зубов раз в полгода или в год

Короткая ссылка
Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, от чего зависит состояние полости рта.
Стоматолог Антонов посоветовал делать профчистку зубов раз в полгода или в год
  • Gettyimages.ru

«Профессиональная чистка зубов проводится врачом-стоматологом раз в полгода или в год, в зависимости от состояния полости рта и индекса гигиены пациента», — сообщил стоматолог в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, состояние полости рта человека зависит от качества и частоты чистки зубов, рациона и прочих привычек.

«Про курение, кофе, чай, красное вино, чрезмерно солёную пищу можно сказать одно: это прямой путь к налёту и зубным камням», — предупредил Антонов.

Также негативно сказываются на состоянии зубов и факторы работы желудочно-кишечного тракта, индивидуальный состав слюны, отметил специалист.

Ранее профессор Михаил Кутушов, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, в разговоре с URA.RU рассказал о действенных способах облегчить боль во время приступа мигрени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить