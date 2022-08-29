Стоматолог Антонов посоветовал делать профчистку зубов раз в полгода или в год

Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, от чего зависит состояние полости рта.

«Профессиональная чистка зубов проводится врачом-стоматологом раз в полгода или в год, в зависимости от состояния полости рта и индекса гигиены пациента», — сообщил стоматолог в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

По словам специалиста, состояние полости рта человека зависит от качества и частоты чистки зубов, рациона и прочих привычек.

«Про курение, кофе, чай, красное вино, чрезмерно солёную пищу можно сказать одно: это прямой путь к налёту и зубным камням», — предупредил Антонов.

Также негативно сказываются на состоянии зубов и факторы работы желудочно-кишечного тракта, индивидуальный состав слюны, отметил специалист.

Ранее профессор Михаил Кутушов, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, в разговоре с URA.RU рассказал о действенных способах облегчить боль во время приступа мигрени.