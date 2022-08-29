В России спрос на товары для консервирования продуктов вырос более чем на 120% в августе

Аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» после изучения данных о заказах банок и крышек, необходимых для консервации ингредиентов, пришли к выводу, что спрос на товары для домашних заготовок в августе этого года вырос на 124% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом пишет Life.ru.

Тренд подтверждается спросом на такие товары, как уксус и перец горошком, покупки которых увеличились почти в два раза. Спрос на крышки в августе по сравнению с июнем вырос в 12 раз.

«Сбермаркет» проанализировал также цены на необходимые для консервации ингредиенты в магазинах по всей России в августе. Заготовка банки огурцов объёмом 1 л обойдётся в среднем в 86 рублей, помидоров — в 99 рублей.

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