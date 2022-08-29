В России спрос на товары для консервирования продуктов вырос более чем на 120% в августе
- Gettyimages.ru
Об этом пишет Life.ru.
Тренд подтверждается спросом на такие товары, как уксус и перец горошком, покупки которых увеличились почти в два раза. Спрос на крышки в августе по сравнению с июнем вырос в 12 раз.
«Сбермаркет» проанализировал также цены на необходимые для консервации ингредиенты в магазинах по всей России в августе. Заготовка банки огурцов объёмом 1 л обойдётся в среднем в 86 рублей, помидоров — в 99 рублей.
Ранее «Известия» сообщали, в каких крупных городах России продаётся самая дорогая и самая дешёвая шаурма.