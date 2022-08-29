В РЭО рассказали об особенностях переработки алюминиевой тары в России

По данным Российского экологического оператора (РЭО), более 80% отходов алюминиевой тары перерабатывается в России после обработки твёрдых коммунальных отходов и тех, что образовались от использования товаров. Всего в стране образуется 28 400 т отходов алюминиевой тары.

Об этом сообщает телеканал «360».

Эта отрасль переработки является одной из самых развитых в стране, алюминиевые банки являются дорогим вторсырьём, отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

«После того как твёрдые коммунальные отходы и отходы от использования товаров проходят обработку, из них извлекаются полезные фракции. В том числе это металлолом, алюминий, жесть. Алюминиевые и жестяные банки поступают на переработку на металлургические заводы. Из всего объёма ТКО и ОИТ, которые проходят обработку в России, перерабатывается более 80% алюминиевой тары. Алюминий можно перерабатывать бесконечное множество раз», — уточнил Буцаев.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Московской области ликвидировали 476 незаконных свалок с начала этого года.