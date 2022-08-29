Психолог Комар рассказал, что с годами аллергия может усилиться

Психолог Алексей Комар рассказал, почему у некоторых людей аллергия с возрастом усиливается, а у некоторых — проходит окончательно.

«С годами аллергия склонна усиливаться... При этом можно вспомнить своих родственников, друзей — есть ли хоть кто-то, у кого аллергия когда-то была, а потом её не стало? Например, детскую астму люди не вспоминают во взрослом возрасте. Иногда говорят: «Перерос аллергию». Чаще всего детские диатезы исчезают с возрастом», — уточнил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Дело в том, что зачастую аллергия может иметь психосоматическую природу, отметил он.

Зачастую проблему можно побороть не посредством лекарств, а с помощью работы над своими убеждениями, мыслями, эмоциями и реакциями, резюмировал Комар.

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