Психолог Панфилова дала советы по адаптации детей к учебному году

Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, как помочь ребёнку адаптироваться к началу учебного года.

В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что существует несколько правил, которые помогут облегчить переход от каникул к учебному процессу.

«Во-первых, не нужно планировать возвращение ребёнка из отпуска прямо перед первым сентября. Ребёнок должен привыкнуть к мысли, что он возвращается в обычную жизнь. Если есть возможность, он должен встретиться со своими одноклассниками, с которыми общается в школе», — посоветовала Панфилова.

В последние дни августа ребёнок не должен испытывать стресс, добавила специалист.

«Насколько это возможно, нужно стараться не оставлять свои дела на последний день и не мучить ребёнка долгими хождениями по магазину, чтобы переход к осени был более плавный», — отметила психолог.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.