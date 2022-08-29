военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Психолог Панфилова дала советы по адаптации детей к учебному году

Короткая ссылка
Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала, как помочь ребёнку адаптироваться к началу учебного года.
Психолог Панфилова дала советы по адаптации детей к учебному году
  • РИА Новости

В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт отметила, что существует несколько правил, которые помогут облегчить переход от каникул к учебному процессу.

«Во-первых, не нужно планировать возвращение ребёнка из отпуска прямо перед первым сентября. Ребёнок должен привыкнуть к мысли, что он возвращается в обычную жизнь. Если есть возможность, он должен встретиться со своими одноклассниками, с которыми общается в школе», — посоветовала Панфилова.

В последние дни августа ребёнок не должен испытывать стресс, добавила специалист.

«Насколько это возможно, нужно стараться не оставлять свои дела на последний день и не мучить ребёнка долгими хождениями по магазину, чтобы переход к осени был более плавный», — отметила психолог.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить