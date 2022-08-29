Цифровую систему оценки состояния пациентов введут в шести медучреждениях Москвы

В шести скоропомощных стационарных комплексах Москвы вводят цифровую систему оценки состояния пациентов.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Так, шесть стационарных скоропомощных комплексов начнут работу на территории НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а также больниц имени С.П. Боткина, В.В. Вересаева, О.М. Филатова, В.М. Буянова и больницы №1 имени Н.И. Пирогова.

«Система на основе клинических алгоритмов анализирует данные и определяет степень тяжести состояния пациента. На этот процесс уходит не более пяти минут», — уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.