На Сахалине 6—7 сентября состоится Дальневосточный юридический форум
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM.
На мероприятии обсудят проблемы ведения бизнеса в новых экономических условиях. Также будут затронуты вопросы санкций, импортозамещения, банкротства, налоговых проверок.
«Отдельный блок информации на форуме посвящён комплексному развитию территорий — эксперты расскажут о рисках землепользователей и механизмах поддержки застройщиков при реализации процедуры КРТ», — рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.
Ранее ФАН сообщало, что в Сочи 27—30 сентября состоится Всероссийская неделя охраны труда.