Разведчики-мотострелки провели захват лагеря «противника» в ходе учений на Ставрополье

В Ставропольском крае разведчики-мотострелки ЮВО приняли участие в тренировочных мероприятиях по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Об этом пишет «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«С помощью станции ближней разведки СБР-5 разведчики обнаружили место нахождения условного противника, передали по средствам связи его координаты на командный пункт и приступили к захвату», — говорится в сообщении.

Разведчики взяли штурмом лагерь «противника», захватили пленного и важные документы.

Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.