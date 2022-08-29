Разведчики-мотострелки провели захват лагеря «противника» в ходе учений на Ставрополье
- РИА Новости
Об этом пишет «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«С помощью станции ближней разведки СБР-5 разведчики обнаружили место нахождения условного противника, передали по средствам связи его координаты на командный пункт и приступили к захвату», — говорится в сообщении.
Разведчики взяли штурмом лагерь «противника», захватили пленного и важные документы.
Ранее ФАН передавало, что на полигоне Хмелёвка в Калининградской области проходили учения российских морпехов Балтийского флота со стрельбами.