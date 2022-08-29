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Диетолог Гинзбург порекомендовал употреблять чабрец желающим сохранить молодость людям

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Диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что травы оказывают положительный эффект на здоровье, однако необходимо знать, как и в каких ситуациях их использовать.
Диетолог Гинзбург порекомендовал употреблять чабрец желающим сохранить молодость людям
  • Gettyimages.ru

«Есть травы, обладающие преимущественно успокоительными свойствами. Из доступных это, например, мята. Если мы говорим о травах как о продуктах питания, валерьяну мы вряд ли будем употреблять подобным способом. А ту же мяту или душицу — очень хорошо», — отметил Гинзбург в разговоре с Nation News.

По его словам, при стрессе и хронической усталости используют шалфей и мелиссу. Для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта подойдут пряности, в частности розмарин.

«Людям, которым важно сохранить молодость, я бы порекомендовал чабрец», — резюмировал Гинзбург.

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