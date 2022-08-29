Диетолог Гинзбург порекомендовал употреблять чабрец желающим сохранить молодость людям
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«Есть травы, обладающие преимущественно успокоительными свойствами. Из доступных это, например, мята. Если мы говорим о травах как о продуктах питания, валерьяну мы вряд ли будем употреблять подобным способом. А ту же мяту или душицу — очень хорошо», — отметил Гинзбург в разговоре с Nation News.
По его словам, при стрессе и хронической усталости используют шалфей и мелиссу. Для людей с проблемами желудочно-кишечного тракта подойдут пряности, в частности розмарин.
«Людям, которым важно сохранить молодость, я бы порекомендовал чабрец», — резюмировал Гинзбург.
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