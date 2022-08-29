военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Психолог Шантур посоветовала убрать из дома «мусорную» еду

Короткая ссылка
Психолог Татьяна Шантур рассказала, что для снижения веса следует превратить процесс похудения в игру и избавиться от вредных продуктов.
Психолог Шантур посоветовала убрать из дома «мусорную» еду
  • Gettyimages.ru

В разговоре с URA.RU она посоветовала убрать из дома «мусорную» еду, заменив её полезным рационом. Следует сделать из похудения увлекательную игру, посоветовала специалист.

«Если нет противопоказаний к употреблению большого количества воды, лучше пить, чем есть. В этом есть психологическая хитрость: нужно сделать зазор, разрыв между стимулом и действием. В данном случае между желанием поесть и самим фактом употребления пищи. И вот уже вместо пяти раз в день мы едим четыре, а то и меньше. Главное — не съесть половину холодильника после», — отметила психолог.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить