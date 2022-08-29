Психолог Шантур посоветовала убрать из дома «мусорную» еду

Психолог Татьяна Шантур рассказала, что для снижения веса следует превратить процесс похудения в игру и избавиться от вредных продуктов.

В разговоре с URA.RU она посоветовала убрать из дома «мусорную» еду, заменив её полезным рационом. Следует сделать из похудения увлекательную игру, посоветовала специалист.

«Если нет противопоказаний к употреблению большого количества воды, лучше пить, чем есть. В этом есть психологическая хитрость: нужно сделать зазор, разрыв между стимулом и действием. В данном случае между желанием поесть и самим фактом употребления пищи. И вот уже вместо пяти раз в день мы едим четыре, а то и меньше. Главное — не съесть половину холодильника после», — отметила психолог.

Ранее психолог, советник председателя общественного объединения «Нутрициологи России» Екатерина Яковлева в беседе с ФАН перечислила факторы, которые могут провоцировать расстройство пищевого поведения у детей.