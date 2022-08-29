«Известия»: АКИТ предлагает продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) намерена предложить Минпромторгу продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год.

Как сообщает газета «Известия», об этом заявил президент организации Артём Соколов.

По его словам, в противном случае розница столкнётся с нехваткой продукции в части категорий.

«Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен», — отметил Соколов.

Благодаря параллельному импорту ассортимент товаров в России расширяется, а потребители могут получить любую продукцию, несмотря на санкции, подчеркнул он.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий на 2022 год параллельный импорт.

11 июля Минпромторг утвердил изменения в перечень товаров для параллельного импорта, добавив в него продукцию Siemens, BMW и LEGO.

Изменения также коснулись парфюмерных и косметических средств, аккумуляторов, станкоинструментальной и другой продукции.