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Кадыров заявил о необходимости перевода всех военных на усиленное несение службы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что всех российских военных необходимо перевести на усиленный вариант несения службы.

Кадыров сообщил, что провёл встречу с командирами силовых подразделений Чечни, главной темой которой было проведение российской специальной военной операции на Украине.

По его мнению, российские военные не должны уходить в отпуск, пока СВО не закончится.

«Считаю, что нужно перевести на усиленный вариант несения службы всех военных, будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД», — написал он.

Кадыров также напомнил об основной задаче, поставленной российским лидером Владимиром Путиным, которая заключается в сохранении максимального количества жизней мирного населения.

«Это всё, безусловно, замедляет ход СВО, ведь если бы мы просто стирали с лица земли позиции  бандеровцев, то давно бы поставили на них крест», — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.

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