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В Удмуртии отремонтировали более 1700 км дорог за пять лет

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В Удмуртии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более 1700 км дорог с 2017 года.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Главный региональный дорожный проект этой пятилетки — ремонт непроезжих дорог. Ещё несколько лет назад жители некоторых наших населённых пунктов оказывались заложниками непогоды. Проехать к ним не могли ни скорая, ни пожарные, ни школьные автобусы», — заявил глава Удмуртии Александр Бречалов министру транспорта России Виталию Савельеву на совещании в Ижевске.

Как отметил Бречалов, на старте проекта было 82 такие дороги. На данный момент за счёт региональных средств  дороги приведены в порядок, отремонтировано 303 км.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области приступили к ремонту самых протяжённых дорог в текущем сезоне в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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