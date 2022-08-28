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Сенатор Джабаров: московский автопробег в поддержку Сербии важен для обеих стран

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Елизавета Комарова
Первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре с RT заявил, что такое мероприятие, как автопробег в российской столице в знак солидарности с сербским народом, имеет большое значение для обеих стран.
Сенатор Джабаров: московский автопробег в поддержку Сербии важен для обеих стран
  • Владимир Джабаров
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

«Такие мероприятия напоминают о том, что в этом мире ещё есть страны и народы, которые выступают за истинные христианские ценности. Это (событие. — RT) важно для сербов, но не менее важно и для нас. Нам тоже важно чувствовать плечо друзей и их мнение в поддержку России. Я думаю, что этому примеру последуют и другие страны, которые традиционно испытывают к нам дружеские чувства, уважение и симпатию. Поэтому российско-сербская солидарность привлечёт внимание», — сказал сенатор. 

В воскресенье, 28 августа, в Москве проходит автопробег, направленный на поддержку сербского народа, подвергаемого беспрецедентному давлению Запада из-за дружественных отношений с Россией.

В этот же день в Белграде состоится масштабное шествие, тематически связанное с московским мероприятием.

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