Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что автопробег в поддержку сербского народа, проходящий в Москве, несмотря на «чисто общественно-гуманитарный характер», очень важен с политической точки зрения.

«История дружбы народов России и Сербии — это история взаимного уважения и позитивного взгляда на окружающий мир, что качественно отличается от злонамеренных попыток вбить клин в отношения между народами и посеять рознь. Поэтому такие мероприятия, безусловно, важны, их надо проводить, нельзя их недооценивать, хотя они носят чисто общественно-гуманитарный характер, но они важны политически. И мы не должны об этом забывать», — сказал Карасин в комментарии RT.

В воскресенье, 28 августа, в Москве проходит автопробег, направленный на поддержку сербского народа, подвергаемого беспрецедентному давлению Запада из-за дружественных отношений с Россией.

В этот же день в Белграде состоится масштабное шествие, тематически связанное с московским мероприятием.