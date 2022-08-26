День города в Рязани перенесут на сентябрь из-за пожаров
«Приняли решение о переносе Дня города. Переносим все развлекательные мероприятия основного дня праздника — субботы. Обещаем: самый крутой и весёлый День города у нас впереди. Мы его проведем в сентябре», — написала глава администрации Рязани Елена Сорокина в своём Telegram-канале.
Она отметила, что сердца рязанцев сейчас вместе с областью и её борьбой со стихией.
Ранее Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.