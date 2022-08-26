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День города в Рязани перенесут на сентябрь из-за пожаров

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Запланированное на 26—28 августа празднование Дня города Рязани будет перенесено на сентябрь по причине лесных пожаров.

«Приняли решение о переносе Дня города. Переносим все развлекательные мероприятия основного дня праздника — субботы. Обещаем: самый крутой и весёлый День города у нас впереди. Мы его проведем в сентябре», — написала глава администрации Рязани Елена Сорокина в своём Telegram-канале.

Она отметила, что сердца рязанцев сейчас вместе с областью и её борьбой со стихией.

Ранее Путин поручил принять все меры по ликвидации пожаров в Рязанской области.

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