Мероприятия в честь Дня города пройдут на всех площадках Москвы

Мероприятия в честь Дня города состоятся почти на всех площадках Москвы.

Об этом сообщает «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Запланирована не только культурная программа, но и запуск ряда общественно-социальных проектов.

«День города в этом году мы отмечаем, помимо сотен тысяч мелких проектов, крупными, такими как скоростной диаметр, открытие «Солнца Москвы» — самого большого колеса обозрения, главного корпуса ВДНХ совместно с Третьяковкой, международного Дворца единоборств в «Лужниках», — заявил мэр Сергей Собянин.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.