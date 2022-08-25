В Москве заочно арестовали россиянку по делу о получении секретных данных
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Тимофеевой Светланы Валерьевны на срок два месяца», — рассказала собеседница.
Уточняется, что обвиняемая объявлена в международный розыск.
Ранее сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне.