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В Москве заочно арестовали россиянку по делу о получении секретных данных

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Мещанский суд Москвы инициировал заочный арест россиянки Светланы Тимофеевой, обвиняемой в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемой Тимофеевой Светланы Валерьевны на срок два месяца», — рассказала собеседница.

Уточняется, что обвиняемая объявлена в международный розыск.

Ранее сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне.

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