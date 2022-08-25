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В России предложили объединить скорую помощь с медициной катастроф

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В России предложили объединить в одну структуру системы скорой помощи и медицины катастроф. Соответствующая инициатива содержится в разработанном Минздравом проекте.
В России предложили объединить скорую помощь с медициной катастроф
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Из проекта следует, что центры СМП и МК будут включать по меньшей мере 16 отделов, в том числе филиалы, оперативный отдел, аптеку, транспортное подразделение.

Такие центры станут оказывать скорую медпомощь, взаимодействовать с экстренными службами, а также эвакуировать пострадавших в случае ЧС.

Кроме того, в проекте нового порядка Минздрава предложили разделить экстренный и неотложный виды помощи.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.

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