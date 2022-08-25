В России предложили объединить скорую помощь с медициной катастроф
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Из проекта следует, что центры СМП и МК будут включать по меньшей мере 16 отделов, в том числе филиалы, оперативный отдел, аптеку, транспортное подразделение.
Такие центры станут оказывать скорую медпомощь, взаимодействовать с экстренными службами, а также эвакуировать пострадавших в случае ЧС.
Кроме того, в проекте нового порядка Минздрава предложили разделить экстренный и неотложный виды помощи.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала о работе по модернизации больниц в Москве.