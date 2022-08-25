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Число первоклассников в Подмосковье составит 42 тысячи в новом учебном году

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Число первоклассников в Московской области составит 42 тыс. в новом учебном году.
Число первоклассников в Подмосковье составит 42 тысячи в новом учебном году
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я часто повторяю, и, может быть, кому-то эти цифры уже скучноваты, но, согласитесь, что плюс 40 тыс. учеников каждый год, а в этом году 42 тыс., в том числе дети из Донбасса, из Луганской Народной Республики, — это очень серьёзный вызов», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на заседании форума педагогов Подмосковья.

По его словам, каждый учебный год имеет свои особенности.

Также стало известно, что Самарская область присоединилась к акции «Спасибо, учитель!», передаёт sovainfo.ru. Запланированы встречи педагогов с региональными руководителями системы образования, учениками и их родителями.

Представители российского движения детей и молодёжи вручат преподавателям открытки и цветы, а также поблагодарят их за вклад в образование подрастающего поколения.

Ранее невролог Виктория Толмачёва дала рекомендации по выбору школьного рюкзака для ребёнка, чтобы сохранить его здоровье.

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