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Консультант Дмитриева назвала поиск работы отдельным навыком

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Карьерный консультант онлайн-университета Skypro Диана Дмитриева спрогнозировала ситуацию на рынке труда в ближайшее время.
Консультант Дмитриева назвала поиск работы отдельным навыком
  • РИА Новости

«IT-отрасль не приостанавливала наём, снизилась интенсивность, но потребность в новых кадрах продолжает расти. В специалистах нуждаются компании разных отраслей, в том числе онлайн-торговля, финтех, производители товаров повседневного спроса и другие сферы», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Дмитриева, одним из трендов может стать переквалификация соискателей, которые не найдут релевантную вакансию.

«Осенью на рынке труда будет всплеск кадров, поскольку искать работу будут и те, кто сомневался в смене работы летом, и те, кто отдыхал и перенёс поиск работы на осень. За счёт большого количества активных соискателей далеко не сразу получится найти соизмеримое с желаемым рабочее место», — считает эксперт.

Ещё одним заметным трендом она назвала то, что поиск работы становится отдельным навыком.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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