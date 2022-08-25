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Юрист Красовская рассказала о мерах соцподдержки работников к 1 сентября

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Ведущий юрист компании «Европейская юридическая служба» Оксана Красовская рассказала о мерах соцподдержки работников к 1 сентября.
Юрист Красовская рассказала о мерах соцподдержки работников к 1 сентября
  • Gettyimages.ru

«На региональных уровнях могут быть предусмотрены меры социальной поддержки работников к 1 сентября. Так, к примеру, в Самарской области работодатели и профсоюзы включают в коллективные договоры различные меры, в том числе к 1 сентября. Среди них, например, доплаты многодетным и малоимущим семьям, а также матерям-одиночкам», — заявила она в беседе с Life.ru.

По словам Красовской, есть и ежегодная материальная помощь для подготовки детей к школе.

Со своей стороны, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников отметил, что сотруднику, который был привлечён к работе в выходной или праздничный день, положена компенсация в виде двойной оплаты фактически отработанного в этот день времени. По желанию работника ему могут предоставить другой день отдыха. Таким образом, если была переработка, то сотрудник может попросить дополнительный выходной к 1 сентября.

«Важно помнить: чтобы рассчитывать на дополнительный выходной за работу в неурочное время, ваш выход на службу должен быть оформлен официально. Не стоит делать этого на основании устной договорённости с руководством», — добавил Гусятников.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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