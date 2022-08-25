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Маркетолог Родочинская рассказала, как не столкнуться с мошенниками при поиске удалёнки

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Маркетолог, EdTech-предприниматель Юлия Родочинская рассказала, как не столкнуться с мошенниками при поиске удалёнки.
Маркетолог Родочинская рассказала, как не столкнуться с мошенниками при поиске удалёнки
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» она выразила мнение, что необходимо обращать внимание на условия, на которых предлагается сотрудничество.

Как отметила эксперт, предложение заплатить за стажировку или обучение — повод усомниться в честности работодателя.

Среди других поводов насторожиться — огромное тестовое задание, испытательный срок без зарплаты, работа без договора.

Родочинская добавила, что при поиске любой работы следует помнить, что обещания быстрых больших денег при малой загрузке и отсутствии опыта — это, скорее всего, обман.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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