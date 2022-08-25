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Терапевт Романенко рассказала об особенностях использования подорожника в качестве первой помощи

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Терапевт Татьяна Романенко рассказала об особенностях использования подорожника в качестве первой помощи.
Терапевт Романенко рассказала об особенностях использования подорожника в качестве первой помощи
  • Gettyimages.ru

«Что касается подорожника — собранного и приложенного к ране. Да, безусловно, это может быть альтернативой, если у вас нет перевязочных средств с собой, для оказания первой помощи. Если прикладывать к ране, как альтернатива это может быть, после того как мы промыли рану», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, любое лекарственное растение, сорванное у дороги, может быть опасным.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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