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Гастроэнтеролог Грек посоветовала употреблять в пищу сушёные грибы

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Гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Елена Грек дала рекомендации по приготовлению грибов.
Гастроэнтеролог Грек посоветовала употреблять в пищу сушёные грибы
  • Gettyimages.ru

«В свежем виде можно есть лишь некоторые виды грибов. Самый доступный вариант — шампиньоны. Без термообработки в пищу также разрешается употреблять белые грибы, вешенки и достаточно экзотичные для России трюфели. Однако в этом случае необходимо знать, где именно рос гриб и кто его собирал», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, если хочется обезопасить себя и извлечь из грибов максимальную пользу, то лучше выбирать сушёные грибы, поскольку в процессе сушки они сохраняют витамины и микроэлементы.

«Если говорить о маринованных и солёных грибах, то их отличает большое количество соли», — добавила Грек.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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