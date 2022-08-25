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Диетолог Калинчев назвал мюсли вредным вариантом завтрака

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Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев назвал мюсли вредным вариантом завтрака.
Диетолог Калинчев назвал мюсли вредным вариантом завтрака
  • Gettyimages.ru

«Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые или быстрые углеводы, и от них набирают лишний жир», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, полезной альтернативой является каша.

«Лучше съесть кашу, а не хлопья и мюсли. Но детям и молодым людям без лишнего веса они вполне подходят на завтрак и перекус», — добавил Калинчев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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