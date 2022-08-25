Терапевт Звонков рассказал, в каких случаях не стоит садиться за руль

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, в каких случаях не стоит садиться за руль.

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что вести машину нежелательно при нарушении сердечного ритма.

«Если у людей есть мерцательная аритмия или сложные формы нарушения сердечного ритма, то им лучше перейти в разряд пассажиров», — отметил врач.

Как полагает Звонков, не стоит садиться за руль при глаукоме и катаракте, а также после перенесённого инсульта.

«Если реабилитация прошла полностью, человек чувствует себя нормально, реакция у него не пострадала, то после консультации невролога он может вернуться к вождению», — пояснил специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.