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Вице-премьер Григоренко: открытого горения на месте лесного пожара в Нижегородской области нет

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Вице-премьер правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что открытого горения на месте лесного пожара в Воротынском районе Нижегородской области нет.
Вице-премьер Григоренко: открытого горения на месте лесного пожара в Нижегородской области нет
  • РИА Новости

Об этом он сказал после того, как провёл в посёлке Кузьмияр выездное совещание по ситуации с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл.

«Полностью облетели всю кромку по пожару. Ситуация на сегодняшний день следующая: что касается Нижегородской области, то пожар фактически локализован. Полностью по всей кромке площади пожара, по периметру закольцована защитная полоса, внутри на сегодняшний день отсутствует открытое горение», — цитирует его ТАСС.

Ранее Григоренко сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл стала намного лучше.

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