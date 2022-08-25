Вице-премьер Григоренко: открытого горения на месте лесного пожара в Нижегородской области нет
- РИА Новости
Об этом он сказал после того, как провёл в посёлке Кузьмияр выездное совещание по ситуации с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл.
«Полностью облетели всю кромку по пожару. Ситуация на сегодняшний день следующая: что касается Нижегородской области, то пожар фактически локализован. Полностью по всей кромке площади пожара, по периметру закольцована защитная полоса, внутри на сегодняшний день отсутствует открытое горение», — цитирует его ТАСС.
Ранее Григоренко сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Нижегородской области и Республике Марий Эл стала намного лучше.