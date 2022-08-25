WSJ: банк CitiGroup решил сворачивать свой бизнес в России

Американский банк CitiGroup принял решение о сворачивании своей деятельности на территории России, пишет газета The Wall Street Journal.

В статье говорится, что «Citi сегодня объявила о том, что в рамках сокращения своих операций и присутствия в России компания будет сворачивать свой розничный бизнес».

Также компания решила сворачивать бизнес по работе с российскими малыми и средними предприятиями.

В компании добавили, что банк постарается продать некоторые портфели розничного бизнеса местному менеджменту.

В июле банк CitiGroup обсуждал возможность продажи своего потребительского и коммерческого бизнеса российским частным компаниям.