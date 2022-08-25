Бочкарёв: реконструкция Старо-Рублёвского путепровода выполнена на 60%

Реконструкция Старо-Рублёвского путепровода выполнена на 60%, главные работы должны быть завершены до конца 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время ведутся работы по реконструкции существующего путепровода через пути Московских центральных диаметров. Параллельно идёт сборка пролётного строения путепровода через Северный дублёр Кутузовского проспекта и направленного съезда с Рублёвского шоссе на этот дублёр», — отметил Бочкарёв.

По его словам, в ходе реконструкции планируется построить и реконструировать около 2 км дорог. Проект предусматривает и возведение двух параллельных эстакад — съездов с путепровода: на Северный дублёр Кутузовского проспекта и на улицу Герасима Курина и Рублёвское шоссе.

«Помимо этого, планируется реконструировать прилегающие к путепроводу участки дорог. В частности, сегодня ведётся проектирование участка соединения улиц Ивана Франко и Герасима Курина», — уточнил Бочкарёв.

Он оценил строительную готовность объекта на 60%.