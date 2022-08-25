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Захарова заявила об игнорировании Западом данных расследования убийства Дугиной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявила, что Запад игнорирует данные расследования по факту убийства российской журналистки Дарьи Дугиной.
Захарова заявила об игнорировании Западом данных расследования убийства Дугиной
  • РИА Новости

По её словам, Дугина занималась той сферой деятельности, которую так тщательно охраняет западное либеральное сообщество. Захарова отметила, что при этом западные страны молчат и, более того, искажают реальность.

«Фокус делается на её отце. Кто её отец, мать, друзья — это не имеет значения: произошло жестокое и кровавое преступление», — цитирует её ТАСС.

Захарова отметила, что это преступление следует увязывать с гражданской позицией Дугиной. Представитель МИД отметила, что «Запад тогда тем более должен встать на дыбы», однако этого не происходит.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал, что не верит заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о непричастности Киева к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной.

Автомобиль, за рулём которого находилась Дугина, был подорван вечером 20 августа в Подмосковье. По данным ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

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