Опрос: большинство россиян назвали зарплату главным в работе
- РИА Новости
За вариант «зарплата» проголосовали 61% участников исследования.
Второе по популярности место занял вариант «коллектив» (18%).
По словам 15% опрошенных, им важен удобный график. По 12% респондентов отдали голоса за хорошее начальство и интересные обязанности.
В опросе приняли участие 7,6 тыс. пользователей соцсетей.
Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.