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Опрос: большинство россиян назвали зарплату главным в работе

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Сайт kp.ru провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что россияне считают главным в работе. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Опрос: большинство россиян назвали зарплату главным в работе
  • РИА Новости

За вариант «зарплата» проголосовали 61% участников исследования.

Второе по популярности место занял вариант «коллектив» (18%).

По словам 15% опрошенных, им важен удобный график. По 12% респондентов отдали голоса за хорошее начальство и интересные обязанности.

В опросе приняли участие 7,6 тыс. пользователей соцсетей.

Ранее психолог, советник по кадровой безопасности София Болховитина в беседе с ФАН рассказала, как новому сотруднику влиться в коллектив.

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