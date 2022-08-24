В Тюменской области подтвердили 629 случаев коронавируса за сутки

В Тюменской области подтвердили 629 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на данные информационного центра правительства региона.

Общее число заболевших в области достигло 202 158.

Тем временем в Кировской области за минувшие 24 часа выявили 79 случаев COVID-19, передаёт progorod43 со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Госпитализированы 44 жителя, выздоровел 71 заболевший.

Ранее кардиолог, геронтолог, гериатр доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.