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Объём продаж новостроек в Москве вырос на 30% в июне — июле

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Объём реализации жилья в новостройках Москвы вырос на 30% в июне — июле 2022 года, заявили аналитики VSN Realty.
Объём продаж новостроек в Москве вырос на 30% в июне — июле
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, в июле суммарно продано 4,4 тыс. квартир и апартаментов (по договорам долевого участия).

«Сначала июньские продажи показали рост на 20%, а июльские показатели прибавили по объёму сделок в лотах 9%, в метрах — 7%. Выручка девелоперов за реализованные 209 тыс. кв. м составила 64,5 млрд рублей», — заявили аналитики.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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