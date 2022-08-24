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В Крыму завершили расследование дела по факту мошенничества на 100 млн рублей при долевом строительстве

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Следственное управление МВД по Крыму завершило расследование дела по факту мошенничества более чем на 100 млн рублей при долевом строительстве в Феодосии.
В Крыму завершили расследование дела по факту мошенничества на 100 млн рублей при долевом строительстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По имеющимся данным, фигуранты дела путём обмана привлекали средства граждан под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов и гаражей, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства.

«В рамках расследования уголовного дела установлен и признан в качестве потерпевших 61 гражданин из числа не только жителей Республики Крым, но и иных регионов Российской Федерации, сумма причинённого ущерба составила более 103 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе республиканской прокуратуры, со своей стороны, уточнили, что обвинительное заключение утверждено в отношении четырёх человек.

Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Подмосковье рассказали о ситуации с решением проблем обманутых дольщиков.

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