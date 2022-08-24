В Крыму завершили расследование дела по факту мошенничества на 100 млн рублей при долевом строительстве

Следственное управление МВД по Крыму завершило расследование дела по факту мошенничества более чем на 100 млн рублей при долевом строительстве в Феодосии.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

По имеющимся данным, фигуранты дела путём обмана привлекали средства граждан под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирных домов и гаражей, не имея возможности исполнить взятые на себя обязательства.

«В рамках расследования уголовного дела установлен и признан в качестве потерпевших 61 гражданин из числа не только жителей Республики Крым, но и иных регионов Российской Федерации, сумма причинённого ущерба составила более 103 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

В пресс-службе республиканской прокуратуры, со своей стороны, уточнили, что обвинительное заключение утверждено в отношении четырёх человек.

Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

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