военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Минприроды прокомментировали идею передать Авиалесоохрану в ведение МЧС

Короткая ссылка
В Минприроды прокомментировали сообщение о том, что глава Минфина Антон Силуанов предложил скорректировать механизм ответственности за лесные пожары, в том числе передать Авиалесоохрану в ведение МЧС.
В Минприроды прокомментировали идею передать Авиалесоохрану в ведение МЧС
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«ФБУ «Авиалесоохрана» — подведомственная организация Федерального агентства лесного хозяйства. И это лишь элемент большой системы тушения лесных пожаров. Основное количество лесных пожаров тушат наземные региональные службы пожарно-химических станций. В удалённых и труднодоступных лесах работают региональные авиаотделения», — заявили в Минприроды.

Там отметили, что только в случае самых сложных и проблемных пожаров подключается федеральный резерв Авиалесоохраны.

Как подчеркнули в ведомстве, в Авиалесоохране насчитывается 730 парашютистов-десантников, и это узкоспециализированное подразделение со своим оборудованием.

«Просто взять и отдать парашютистов-десантников МЧС, задача которых обеспечивать безопасность населённых пунктов, — ничего не изменится. Эффективно тушить лесные пожары в отрыве от наземной группировки не получится», — добавили в Минприроды.

В ведомстве напомнили, что оперативность тушения лесных пожаров с начала года превышает 78%.

Ранее, как сообщало «Радио 1», губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил разработать программу обводнения торфяников на федеральном уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить