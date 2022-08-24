В Минприроды прокомментировали идею передать Авиалесоохрану в ведение МЧС

В Минприроды прокомментировали сообщение о том, что глава Минфина Антон Силуанов предложил скорректировать механизм ответственности за лесные пожары, в том числе передать Авиалесоохрану в ведение МЧС.

Об этом сообщает «Российская газета».

«ФБУ «Авиалесоохрана» — подведомственная организация Федерального агентства лесного хозяйства. И это лишь элемент большой системы тушения лесных пожаров. Основное количество лесных пожаров тушат наземные региональные службы пожарно-химических станций. В удалённых и труднодоступных лесах работают региональные авиаотделения», — заявили в Минприроды.

Там отметили, что только в случае самых сложных и проблемных пожаров подключается федеральный резерв Авиалесоохраны.

Как подчеркнули в ведомстве, в Авиалесоохране насчитывается 730 парашютистов-десантников, и это узкоспециализированное подразделение со своим оборудованием.

«Просто взять и отдать парашютистов-десантников МЧС, задача которых обеспечивать безопасность населённых пунктов, — ничего не изменится. Эффективно тушить лесные пожары в отрыве от наземной группировки не получится», — добавили в Минприроды.

В ведомстве напомнили, что оперативность тушения лесных пожаров с начала года превышает 78%.

Ранее, как сообщало «Радио 1», губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил разработать программу обводнения торфяников на федеральном уровне.