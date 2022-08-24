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Диетолог Соломатина посоветовала не употреблять чипсы чаще раза в месяц

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Диетолог Елена Соломатина заявила о вреде картофельных чипсов для здоровья.
Диетолог Соломатина посоветовала не употреблять чипсы чаще раза в месяц
  • Gettyimages.ru

«В чипсах не просто пустые калории, как в белой муке, там ещё есть конечные продукты гликирования, когда белки слипаются. Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма — это результат обжаривания чипсов в масле», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, при обжарке масло не всегда меняется после первой партии, что может привести к образованию канцерогенов.

Соломатина рекомендует не употреблять чипсы чаще раза в месяц. Как считает эксперт, лучше заменить их на слайсы из банана или моркови.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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