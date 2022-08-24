Врач Гусев посоветовал не открывать окна во время сильной задымлённости на улице

Главный врач профилактического центра «Московская медицина» Алексей Гусев рассказал, что делать в случае сильной задымлённости на улице.

«Во время смога опасно выходить на улицу только в том случае, если рядом находятся очаги возгорания», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, если задымлённость сильная, то лучше всего окна в помещениях не открывать.

«Нужно иметь специальные системы, которые обладают фильтрацией воздуха. В утренние часы на улицу нужно постараться не выходить людям, которые относятся к группе риска. Это дети до одного года, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем», — добавил Гусев.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова беседе с «Радио 1» рассказала, как облегчить своё состояние во время смога.