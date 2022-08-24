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Иммунолог Продеус рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19

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Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19.
Иммунолог Продеус рассказал о негативном влиянии смога на здоровье переболевших COVID-19
  • РИА Новости

«Те люди, которые болели, особенно вариантами «дельта» и до «дельты», — это было поражение бронхолёгочной системы. К сожалению, часть этих людей долго восстанавливалась, это называется постковидным синдромом. Осложнения могут быть длительными», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, для тех, кто тяжело перенёс коронавирус и болеет им сейчас, задымление может быть серьёзной проблемой.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, как облегчить своё состояние во время смога.

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