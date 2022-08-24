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Из Нижегородской области в Донбасс отправили ещё 20 т гуманитарной помощи

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Из Нижегородской области в Донбасс отправили ещё одну партию гуманитарной помощи. Вес груза более 20 т.
Из Нижегородской области в Донбасс отправили ещё 20 т гуманитарной помощи
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу РИК НРО ЕР.

Машины выехали в Белгород, где груз перераспределят и отправят в населённые пункты, которые сильнее всего нуждаются в помощи.

Также стало известно, что из Татарстана направили в Донбасс 562 т гумпомощи, передаёт «Реальное время».

«Татарстанцы поддерживают народ Донбасса и оказывают всестороннюю гуманитарную помощь», — заявил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Ранее сообщалось, что в Херсонскую область доставили гумпомощь от Московского зоопарка.

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