В гуманитарном центре ЕР рассказали о работе с гумпомощью в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«В общей сложности мы объехали уже более 50 сёл и небольших городков области, где нами было роздано порядка 15 тыс. продовольственных пакетов. Это более 100 т продуктов и лекарств только для жителей небольших населённых пунктов региона, которые были розданы людям нашими волонтёрами», — заявил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Продолжают получать гумпомощь жители и самого Херсона, передаёт «Взгляд».
Также работают автоволонтёры.
Ранее сообщалось, что в Херсонскую область доставили гумпомощь от Московского зоопарка.