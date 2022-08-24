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В гуманитарном центре ЕР рассказали о работе с гумпомощью в Херсонской области

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В гуманитарном центре «Единой России» заявили, что общий объём гумпомощи, переданной жителям Херсонской области, достиг 750 т.
В гуманитарном центре ЕР рассказали о работе с гумпомощью в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«В общей сложности мы объехали уже более 50 сёл и небольших городков области, где нами было роздано порядка 15 тыс. продовольственных пакетов. Это более 100 т продуктов и лекарств только для жителей небольших населённых пунктов региона, которые были розданы людям нашими волонтёрами», — заявил депутат Госдумы, руководитель гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.

Продолжают получать гумпомощь жители и самого Херсона, передаёт «Взгляд».

Также работают автоволонтёры.

Ранее сообщалось, что в Херсонскую область доставили гумпомощь от Московского зоопарка.

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