YouTube заблокировал аккаунт ОАК

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российской Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Об этом ОАК сообщила в своём Telegram.

«Наш канал на YouTube этой ночью был удостоен «особой чести», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Google объяснил своё решение «правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Корпорация пригласила подписчиков на свой основной видеоканал на платформе RUTUBE.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российской автомобильной компании «КамАЗ» из-за санкций без возможности восстановления.