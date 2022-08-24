YouTube заблокировал аккаунт ОАК
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Об этом ОАК сообщила в своём Telegram.
«Наш канал на YouTube этой ночью был удостоен «особой чести», — говорится в заявлении.
Уточняется, что Google объяснил своё решение «правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».
Корпорация пригласила подписчиков на свой основной видеоканал на платформе RUTUBE.
Ранее видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российской автомобильной компании «КамАЗ» из-за санкций без возможности восстановления.