военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

YouTube заблокировал аккаунт ОАК

Короткая ссылка
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российской Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
YouTube заблокировал аккаунт ОАК
  • Gettyimages.ru

Об этом ОАК сообщила в своём Telegram.

«Наш канал на YouTube этой ночью был удостоен «особой чести», — говорится в заявлении.

Уточняется, что Google объяснил своё решение «правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Корпорация пригласила подписчиков на свой основной видеоканал на платформе RUTUBE.

Ранее видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт российской автомобильной компании «КамАЗ» из-за санкций без возможности восстановления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить