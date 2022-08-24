Власти Подмосковья предложили разработать программу обводнения торфяников на федеральном уровне

Губернатор Московская области Андрей Воробьёв предложил разработать программу обводнения торфяников на федеральном уровне.

Об этом сообщает «Радио 1».

«На границе Московской области с другими регионами, во Владимире недавно был пожар. Вопрос обводнения до конца не решён. В Твери идёт работа. Таким образом, сейчас самая большая опасность — это торфяники», — заявил Воробьёв на совещании президента России Владимира Путина по ликвидации природных пожаров.

По словам губернатора, программа обводнения торфяников в Подмосковье, принятая после пожаров 2010 года, позволила вывести 75 тыс. га торфяных залежей из зоны риска.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что власти Подмосковья предложили следить за природными пожарами с помощью видеокамер.