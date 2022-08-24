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Власти Подмосковья предложили разработать программу обводнения торфяников на федеральном уровне

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Губернатор Московская области Андрей Воробьёв предложил разработать программу обводнения торфяников на федеральном уровне.
Власти Подмосковья предложили разработать программу обводнения торфяников на федеральном уровне
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«На границе Московской области с другими регионами, во Владимире недавно был пожар. Вопрос обводнения до конца не решён. В Твери идёт работа. Таким образом, сейчас самая большая опасность — это торфяники», — заявил Воробьёв на совещании президента России Владимира Путина по ликвидации природных пожаров.

По словам губернатора, программа обводнения торфяников в Подмосковье, принятая после пожаров 2010 года, позволила вывести 75 тыс. га торфяных залежей из зоны риска.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что власти Подмосковья предложили следить за природными пожарами с помощью видеокамер.

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