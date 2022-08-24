Власти Подмосковья предложили следить за природными пожарами с помощью видеокамер

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил следить за природными пожарами с помощью видеокамер.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Конечно, есть люди, которые информируют, есть самолёт Cessna, который летает. Даже космос есть, но это уже сложнее история. Может быть, на территориях установить видеокамеры? Они стоят не очень дорого, а эффективность значительная», — заявил Воробьёв на совещании президента России Владимира Путина по ликвидации природных пожаров.

Губернатор отметил, что подмосковные власти следят за ситуацией на границе с Рязанской областью и в других частях региона.

«Что касается Рязани, мы тоже по мере сил помогаем и внимательно смотрим за ситуацией у нас в регионе», — цитирует Воробьёва интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о сохранении рисков ухудшения ситуации с пожарами в регионах Дальнего Востока.