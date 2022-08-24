военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Власти Подмосковья предложили следить за природными пожарами с помощью видеокамер

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв предложил следить за природными пожарами с помощью видеокамер.
Власти Подмосковья предложили следить за природными пожарами с помощью видеокамер
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

«Конечно, есть люди, которые информируют, есть самолёт Cessna, который летает. Даже космос есть, но это уже сложнее история. Может быть, на территориях установить видеокамеры? Они стоят не очень дорого, а эффективность значительная», — заявил Воробьёв на совещании президента России Владимира Путина по ликвидации природных пожаров.

Губернатор отметил, что подмосковные власти следят за ситуацией на границе с Рязанской областью и в других частях региона.

«Что касается Рязани, мы тоже по мере сил помогаем и внимательно смотрим за ситуацией у нас в регионе», — цитирует Воробьёва интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о сохранении рисков ухудшения ситуации с пожарами в регионах Дальнего Востока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить