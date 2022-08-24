Роспотребнадзор рекомендовал ввести в Курской области масочный режим для госслужащих
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Как сообщает ТАСС, об этом на заседании регионального оперштаба заявил исполняющий обязанности главы управления Юрий Горчаков.
«Управление Роспотребнадзора по Курской области предлагает следующие мероприятия... Главам администраций и городских округов Курской области, руководителям комитетов администрации области, федеральных органов власти, муниципальным и государственным учреждениям области ввести масочный режим для работников, осуществляющих трудовую деятельность в закрытых помещениях, ввести проведение совещаний в дистанционном формате», — сказал он.
В управлении также отметили необходимость ввести рекомендации по ношению масок для жителей Курской области, которые находятся в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте.
Ранее сообщалось, что власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста в регионе уровня заболеваемости.