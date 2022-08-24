Роспотребнадзор рекомендовал ввести в Курской области масочный режим для госслужащих

Управление Роспотребнадзора по Курской области рекомендует ввести масочный режим для государственных служащих.

Как сообщает ТАСС, об этом на заседании регионального оперштаба заявил исполняющий обязанности главы управления Юрий Горчаков.

«Управление Роспотребнадзора по Курской области предлагает следующие мероприятия... Главам администраций и городских округов Курской области, руководителям комитетов администрации области, федеральных органов власти, муниципальным и государственным учреждениям области ввести масочный режим для работников, осуществляющих трудовую деятельность в закрытых помещениях, ввести проведение совещаний в дистанционном формате», — сказал он.

В управлении также отметили необходимость ввести рекомендации по ношению масок для жителей Курской области, которые находятся в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста в регионе уровня заболеваемости.