В Удмуртии выявили 325 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 325 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 35 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

С лёгким течением заболевания в поликлиниках наблюдаются 2749 пациентов, в ковид-центрах — 137.

Вакцинацию прошли 701 102 человека, оба компонента вакцины получили 561 075, передаёт udm-info.ru.

Ранее врач-кардиолог, геронтолог, гериатр, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев посоветовал сделать прививку от гриппа людям из групп риска.