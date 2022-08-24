Невролог Толмачёва дала рекомендации по выбору школьного рюкзака для ребёнка

Невролог Виктория Толмачёва дала рекомендации по выбору школьного рюкзака для ребёнка, чтобы сохранить его здоровье.

В беседе с Life.ru Толмачёва рассказала, что неправильно подобранный рюкзак может привести к головным болям, усталости и болевым синдромам в позвоночнике.

«Длина рюкзака ученика начальных классов не должна превышать 360 мм, а ширина — 100 мм. Не стесняйтесь измерять школьный ранец в магазине. Длина плечевого ремня не должна быть меньше 600 мм», — уточнила она. При этом спинка рюкзака должна быть жёсткой.

Кроме того, по словам невролога, рюкзак должен быть водонепроницаемым, лёгким и прочным, возможные материалы: натуральная кожа, микрофибра, нейлон, неопрен или полиэстер. При этом внутренняя сторона лямок должна быть изготовлена из мягкой сетчатой ткани.

Рекомендуемый вес рюкзака должен находиться в диапазоне от 5 до 20% от массы тела ребёнка, заключила Толмачёва.

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